Clizia Incorvaia a processo con Francesco Sarcina Cosa accadrà
Clizia Incorvaia a processo con Francesco Sarcina: quando la vita social diventa questione legale. Cosa accadrà. Il prossimo 17 dicembre 2025, stando a quanto riportato da La Repubblica si aprirà in Tribunale a Roma l’udienza predibattimentale che vedrà protagonista Clizia Incorvaia, influencer e volto noto della televisione italiana, chiamata a rispondere delle accuse mosse dall’ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni. Al centro del contendere, l’uso delle immagini della loro figlia minorenne sui social network, pubblicate senza il consenso del padre e, secondo l’accusa, con finalità anche commerciali. 🔗 Leggi su 361magazine.com
