Cliente scivola sulla macchia di unto caduta dall' impepata di cozze maxi condanna per il ristoratore

Una maxi condanna da 15 mila euro in Appello, che fa seguito a quella da 5mila comminata in primo grado, per il titolare di un noto ristorante di pesce riminese che ha dovuto risarcire una cliente scivolata nel locale a causa di una chiazza di unto sul pavimento. Secondo quanto emerso, quel.

