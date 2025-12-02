Classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita l' analisi di Confesercenti Reggio Calabria
La nuova edizione della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita conferma Reggio Calabria all’ultimo posto tra le province italiane. Un dato che, secondo Confesercenti Reggio Calabria, non deve essere letto in relazione alla posizione assoluta, ma alla tendenza che emerge in modo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
