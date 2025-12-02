Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Dorothea Wierer leader dopo l’individuale di Oestersund!

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. Dopo l’individuale di Oestersund, prima gara stagionale, in testa alla classifica generale e, ovviamente, alla graduatoria di specialità, si trova l’ azzurra Dorothea Wierer, la quale indosserà il pettorale giallo nella prossima gara e quello rosso nella prossima prova con il medesimo format. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Dorothea Wierer leader dopo l’individuale di Oestersund!

