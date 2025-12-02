Classico trekking dell’Immacolata con caserecci al forno e vin brulè in rifugio

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno “Etna e Dintorni” ripropone un classico trekking dellImmacolata sull’Etna per domenica 7 dicembre, con pranzo in Rifugio e vin brulè. Il percorso conduce nell’antichissimo bosco costituito da una rigogliosa vegetazione di querce e pini: un bagno di foresta bosco che ci farà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

