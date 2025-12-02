Serena Williams è stata reinserita nell’International Registered Testing Pool, l’elenco dei tennisti che possono essere sottoposti a controlli da parte dell’ITIA, International Tennis Integrity Agency: questa potrebbe essere la mossa che fa da preludio ad un ritorno in campo della statunitense. Gli atleti inseriti in questo elenco, infatti, possono essere testati a sorpresa nell’ambito del TADP, Tennis Anti-Doping Programme, e per questo motivo devono essere reperibili tutti i giorni, comunicando i propri spostamenti e la posizione in una determinata finestra oraria quotidiana. La nordamericana non ha mai annunciato ufficialmente l’addio all’attività agonistica, ma al momento risulta ancora nell’ elenco degli atleti ritirati, e non potrà prendere parte a tornei ufficiali senza prima rendersi disponibile per sei mesi a controlli a sorpresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Clamoroso dall’America: Serena Williams starebbe pensando di tornare a giocare