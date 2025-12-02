Clamidia sifilide e hiv anche tra i ragazzini | sesso a 15 anni e tabù così crescono le infezioni sessuali

Gonorrea +69,6%, clamidia +55,7%, sifilide +25,6% in un solo anno nella Brianza che conta quasi un milione di abitanti. I contagi colpiscono soprattutto i 15-34enni, ma la scuola - l’unico posto dove intercettarli tutti - ha chiuso la porta a chiave per (in)decisione del Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Italia, più di 2000 nuove diagnosi di #HIV all'anno. Ma anche sifilide, gonorrea, clamidia: negli ultimi anni le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento tra giovani e giovanissimi. Ci si testa di più o non si conoscono gli strumenti per proteggersi? All - facebook.com Vai su Facebook

Già conosciute o nuove che siano, le infezioni sessualmente trasmessibili sono in aumento e tornano ad allarmare gli esperti. Tra sifilide, gonorrea e clamidia, ma non solo, al centro dell'attenzione c'è anche la circolazione di Mpox, gastroenteriti e tigne. A chi Vai su X

Clamidia, sifilide e hiv anche tra i ragazzini: sesso a 15 anni e tabù, così crescono le infezioni sessuali - I giovani si avvicinano al sesso sempre più precocemente e in Brianza i casi di malattie sessualmente trasmissibili sono aumentati. Secondo monzatoday.it

Hiv, 6 su 10 arrivano tardi alla diagnosi: perché la prevenzione deve cambiare passo - In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, i dati dell’Iss ci dicono che in Italia le nuove diagnosi restano stabili, ma ancora troppe persone ... Si legge su repubblica.it

Ist. Infezioni in crescita: +83% gonorrea e +25% sifilide in tre anni. +21% la clamidia tra i giovani. Msm i più colpiti. L’allarme dell’Iss - Nel 2023 si registrano aumenti significativi per tutte le principali infezioni sessualmente trasmesse. Riporta quotidianosanita.it

Hiv in aumento tra i giovani, in un anno positivi da 1,6% a 2,4% - A rilevarlo è l'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) "Lazzaro Spallanzani", presso cui ... Riporta ansa.it

Infezioni sessualmente trasmesse. In 18 anni cresciute del 40% e il trend non s’inverte. Sifilide e Chlamydia in aumento mentre cala Hiv. Il nuovo report Iss - L’impennata riguarda soprattutto i casi di infezione da Chlamydia trachomatis che riguardano soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni. Lo riporta quotidianosanita.it

Boom di casi di Hiv, gonorrea e sifilide. Le malattie sessualmente trasmissibili sono un problema per Roma - Un’incidenza di nuovi casi di Hiv ben al di sopra della media nazionale e un aumento costante di nuove diagnosi di gonorrea, sifilide e clamidia. Riporta romatoday.it