Cittadinanza onoraria ad Albanese a Bologna è caccia alle firme per portare il caso in consiglio

Bologna, 2 dicembre 2025 – "La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese non le è stata data come personaggio mediatico o come politico, ma per riconoscere il suo lavoro di denuncia fondamentale sul genocidio in corso: il valore del suo lavoro rimane agli atti, è per questo che aveva ricevuto questa onorificenza", taglia corto la vice-sindaca di Bologna, Emily Clancy dopo la (nuova) bufera mediatica a seguito dell’attacco Pro Pal alla redazione torinese de La Stampa che la relatrice Onu ha commentato: condanno, ma sia da monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Dello stesso tenore, la secca dichiarazione del sindaco Matteo Lepore: “Penso che abbiamo cose più importanti di cui occuparci”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

