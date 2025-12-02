Distinguo, accuse, critiche. Francesca Albanese fa ancora discutere. Riuscendo a far infuriare la destra, ma anche la sinistra che tanto l’aveva sponsorizzata, conferendole riconoscimenti e onorificenze. Le parole pronunciate dalla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati sull’assalto dei manifestanti pro Pal alla redazione torinese del La Stampa ("condanno, ma sia da monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro") non sono andate giù anche a tanti esponenti Pd della città che le ha conferito la cittadinanza onoraria: Bologna. Per il deputato dem Andrea De Maria "le sue parole sono incompatibili con la cittadinanza onoraria" e per l’ex sindaco di Bologna Virginio Merola la "decisione è stata affrettata e l’onorificenza andrebbe revocata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cittadinanza ad Albanese. Bologna non la revoca. Invece Firenze si sfila