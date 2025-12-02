Cittadella mister Iori | Siamo stati dei polli nel gol di Vido ma sono orgoglioso dei ragazzi

Si è girato l'ex Vido e il Cittadella schiuma rimpianti. Il pari con il Brescia fotografa un equilibrio profondo, figlio di una partita giocata a fasi alterne e vissuta soprattutto sui dettagli. La squadra di Manuel Iori resta dentro il match dal primo all’ultimo minuto, anche se le cose migliori. 🔗 Leggi su Today.it

Battuta di arresto per la Primavera granata, che non riesce a trovare risultato positivo nella sfida contro il Cittadella. L’Under 17 di mister Bertacchi conquista, invece, una vittoria preziosa all’ultimo minuto superando 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Puccio nel - facebook.com Vai su Facebook

Cittadella, mister Iori: «Siamo stati dei polli nel gol di Vido, ma sono orgoglioso dei ragazzi» - Delusione e rimpianti, ma anche tanto orgoglio in casa granata dopo il pari subito al 92'. Secondo today.it

Cittadella, mister Iori: «L'obiettivo è uno solo. Un pareggio tra Vicenza e Lecco? Lascio parlare altri...» - Alla vigilia del Monday Night del 1 dicembre alle 20:30 contro la squadra di Diana, la conferenza stampa del tecnico granata tra ritorni importanti a disposizione, l'importanza del match e il momento ... Secondo padovaoggi.it

Mister Iori perfezionista: «Non una bella prestazione, ma vincere soffrendo ha un valore importante» - L'allenatore del Cittadella, dopo il grande e sofferto successo in trasferta al Rigamonti- Scrive padovaoggi.it

Cittadella, Iori: "Non ci siamo posti un obiettivo. Valuteremo alla fine dell'andata" - Alessio Vita, capitano del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della formazione di Manuel Iori. Riporta tuttomercatoweb.com

Cittadella, Manuel Iori allenatore: «È l'uomo giusto per ridare entusiasmo alla squadra» - La terza serie è un campionato difficile, basta vedere quanto ci hanno provato Padova e Vicenza negli ultimi anni. Lo riporta ilgazzettino.it

DIRETTA/ Cittadella Lumezzane (risultato finale 0-1): decisivo Iori (25 settembre 2025) - La prima occasione è per il Lumezza con Rocca, ma Gatti è bravissimo a salvare i suoi sulla linea. Si legge su ilsussidiario.net