Città della Pieve Antonio Iacobellis uccide Stefania Terrosi e si suicida dopo il messaggio al figlio di lei

Andrea, figlio di Stefania Terrosi, rivela i messaggi che Antonio Iacobellis gli aveva inviato prima dell'omicidio-suicidio "ti faccio un dispetto".

Femminicidio-suicidio a Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve in provincia di Perugia. Stefania Terrosi, 59 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno Antonio Iacobellis, 58. L’uomo dopo avere ammazzato la donna, ha rivolto l’arma contro se s - facebook.com Vai su Facebook

Città della Pieve: Tragico Omicidio-Suicidio di Antonio Iacobellis e Stefania Terrosi - suicidio, un evento che ha profondamente scosso la comunità di Città della Pieve. Scrive notizie.it

La crisi e la telefonata per annunciare il delitto: cosa sappiamo sul femminicidio-suicidio di Città della Pieve - I familiari di Stefania Terrosi, la 59enne uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis, avevano chiesto alla donna di allontanare l'ex ... Riporta fanpage.it

Stefania Terrosi uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis (ex Aeronautica). «Lui le ha sparato poi si è tolto la vita» - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. Si legge su ilmessaggero.it

Femminicidio-suicidio a Po' Bandino, Antonio Iacobellis e i dissidi di coppia rivelati in un manoscritto - È quello rinvenuto ieri mattina dai carabinieri all’interno dell’abitazione di via Sardegna, a Po’ Bandino, dove Antonio Iacobellis ha ... corrieredellumbria.it scrive

Stefania Terrosi uccisa con colpo di pistola da Antonio Iacobellis, poi il suicidio: chi erano - Stefania Terrosi, 59 anni, impiegata presso un'impresa di pulizie, è stata trovata morta in casa a Città delle Pieve, vittima di un colpo di pistola al petto. Secondo corriereadriatico.it

Stefania Terrosi uccisa, il messaggio di Antonio Iacobellis al figlio: «Me ne vado e porto mamma con me, così ti faccio un dispetto» - È il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi uccisa ... Da msn.com