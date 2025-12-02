Città Alta si accende la nuova illuminazione in piazza Mascheroni

Bergamo. Da sabato 29 novembre è attiva la nuova illuminazione monumentale di piazza Mascheroni. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi e rappresentano un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione del centro storico di Città Alta, in continuità con l’intervento realizzato in piazza Cittadella. L’intervento ha interessato in particolare la Torre della Campanella, la parete retrostante il museo e l’ingresso pedonale e carrabile della Corsarola, ovvero uno dei principali accessi a Città Alta. Il progetto per la torre della Campanella ha previsto l’installazione di un’illuminazione di tipo proiettivo per mettere in risalto la torre stessa e la sezione merlata ad essa adiacente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it