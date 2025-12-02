Citroen C3 Aircross N1 | il nuovo B-SUV per i professionisti

(Adnkronos) – Il nuovo Citroen C3 Aircross N1 amplia l’offerta della Casa francese dedicata a professionisti, artigiani e Partite IVA, introducendo una variante omologata come autocarro a quattro posti. Una proposta che punta a soddisfare chi cerca un mezzo compatto, capiente e adatto all’uso quotidiano, mantenendo la versatilità tipica del segmento B-SUV ma con caratteristiche . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

