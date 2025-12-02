Cisl Slp Sicilia diffida Poste italiane | Rischi per i portalettere inidonei

Scontro aperto tra la Cisl Slp Sicilia e Poste Italiane sulla gestione dei portalettere dichiarati inidonei o parzialmente idonei al recapito a causa di patologie certificate. Il sindacato ha notificato all’azienda una diffida formale e messa in mora urgente, contestando quella che definisce una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Il segretario generale #CislSicilia Leonardo La Piana ha chiuso oggi i lavori del consiglio generale della Cisl Scuola Sicilia, aperti dalla segretaria generale Francesca Bellia Al centro dell'intervento del segretario generale della Cisl Sicilia, la fondamentale mi - facebook.com Vai su Facebook

Legalità: la #FaiCisl in presenza di Lucia Borsellino consegna a Papa Leone XIV una margotta dell'ulivo di Via D'Amelio "Con la consegna di una nuova margotta dell'ulivo di Via D'Amelio a Papa Leone XIV, insieme a Lucia Borsellino, rilanciamo il simbolo Vai su X

Cisl Slp Sicilia diffida Poste Italiane: rischio per i portalettere inidonei - La Cisl Slp denuncia che l’atteggiamento di Poste Italiane è inaccettabile e che le belle parole aziendali non sono giustificate dai fatti. Lo riporta livesicilia.it

Poste, 'non serve andare negli uffici per il reddito di inclusione' - Poste Italiane "sta informando i cittadini che hanno ricevuto conferma per il rinnovo dell'Assegno di Inclusione che l'accredito sarà effettuato sulla carta già in loro possesso, sulla quale sarà ... Riporta ansa.it

Cisl Slp, confermati Marco Pertile e la segreteria uscente del sindacato dei lavoratori delle poste - Si è concluso nel segno della continuità, anche il congresso della Cisl Slp, la federazione dei lavoratori dei servizi postali. Segnala ilgazzettino.it

Slp-Cisl, 'gravi disservizi Poste per reddito inclusione' - "La Slp Cisl, insieme alle organizzazioni sindacali Confsal, Failp Cisal e Ugl Com, esprime profonda indignazione per la gestione da parte di Poste Italiane dell'avvio del ... Lo riporta notizie.tiscali.it