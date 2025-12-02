Ciriani | Manovra seria fatta con le risorse che avevamo Sulla legge elettorale l’opposizione collabori

«È una manovra seria, fatta con le risorse che avevamo — che scontano ancora il peso del Superbonus dei precedenti governi, anche quest’anno per un costo di 40 miliardi —, è seria, credibile. Lo dicono tutti gli indicatori, dalle agenzie di rating alle Borse allo spread: il fatto che ci concentriamo sul diminuire il debito e non spendere e spandere senza logica, ci fa acquisire credibilità, che si traduce in un vantaggio competitivo». Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Poi, l’esponente di Fratelli d’Italia, precisa sulla legge elettorale: « Vorrei davvero che sulla legge elettorale maggioranza e opposizione, per una volta, collaborassero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ciriani: “Manovra seria, fatta con le risorse che avevamo. Sulla legge elettorale l’opposizione collabori”

