Ciòca BAL fa il pieno | tre giorni di danze popolari alla Polisportiva Formiginese
Una tre giorni di musica, tradizione e festa alla Polisportiva Formiginese con "Ciòca BAL", l'evento a cura dell’associazione Bal A Mo aps, dedicato alla promozione e all'approfondimento delle danze popolari che è andato sold out: “Con grande soddisfazione annunciamo che le preiscrizioni sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
