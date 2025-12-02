Cinque mesi e il Milan è diventato una vera squadra di Allegri
Gioco di rimessa, attenzione difensiva maniacale, psicologia spicciola lungo la settimana, pressioni deviate altrove: così Max è riuscito a cambiare faccia al Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
«Ringrazio i medici per avermi salvata». Una paziente modenese descrive i cinque mesi vissuti con una forbice nella pancia dopo un'operazione chirurgica - facebook.com Vai su Facebook
In pochi mesi aprono cinque nuovi locali Vai su X