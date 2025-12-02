Cinque interisti e solo due napoletani | ecco la top 11 della Serie A 2024-25

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito del Gran Galà del Calcio 2025, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, è stata eletta la miglior formazione della Serie A 2024-25. Ecco la top 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cinque interisti e solo due napoletani ecco la top 11 della serie a 2024 25

© Gazzetta.it - Cinque interisti e solo due napoletani: ecco la top 11 della Serie A 2024-25

Altre letture consigliate

cinque interisti due napoletaniCinque interisti e solo due napoletani: ecco la top 11 della Serie A 2024-25 - Nell'ambito del Gran Galà del Calcio 2025, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, è stata eletta la miglior formazione della Serie A 2024- Segnala msn.com

cinque interisti due napoletaniGran Galà del calcio, McTominay è il miglior giocatore del 2024-2025, Conte miglior tecnico - Nella top 11 ci sono comunque cinque interisti e due soli giocatori del Napoli campione d’Italia MILANO – Nell’undici migliore dello scorso campionato, votato dagli stessi calciatori, ci sono cinque i ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Interisti Due Napoletani