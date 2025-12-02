A Cinisello nasce il primo Polo per l’Infanzia 0-6 anni, tenuto a battesimo dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme al sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi, all’assessora all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli e all’assessora regionale alla Famiglia Elena Lucchini. Il progetto è stato realizzato grazie al fondo Next Generation EU del Pnnr, con 1,4 milioni. L’Amministrazione comunale ha aggiunto altre risorse per la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia Sempione (522mila euro), completando un intervento che innova l’offerta educativa e pure il patrimonio edilizio scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cinisello, nasce il primo Polo 0-6. Un ponte dal nido alla materna