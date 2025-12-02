Cinema Panahi condannato in Iran mentre trionfa ai Gotham Awards
Roma, 2 dic. (askanews) – Lucky Red esprime la propria solidarietà e vicinanza a Jafar Panahi, condannato dal tribunale di Teheran a un anno di carcere e al divieto di lasciare il Paese per due anni, con l’accusa di propaganda contro il regime. Nelle stesse ore in cui la condanna veniva resa nota, Panahi ha ricevuto i premi per il Miglior Film Internazionale, la Miglior Regia e la Miglior Sceneggiatura Originale ai Gotham Awards per “Un semplice incidente”, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025, candidato a tre premi EFA e candidato dalla Francia agli Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
