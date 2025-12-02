Cinema Benedetta Porcaroli | sembro dura ma in realtà sono di gomma

Con la sua interpretazione in "Il rapimento di Arabella" Benedetta Porcaroli ha vinto il premio come migliore attrice al concorso Orizzonti del festival di Venezia e dal 4 dicembre il film diretto da Carolina Cavalli arriva al cinema. La regista racconta la storia di Holly, che a 28 anni pensa che la propria vita sia andata nelle direzione sbagliata. Quando incontra una bambina, Arabella, pensa che sia lei stessa da bambina ed è convinta di poter cambiare il proprio passato. La regista ha detto: "In realtà il desiderio di tornare indietro è in realtà l'opposto, un desiderio di andare avanti, ecco", mentre Porcaroli ha ironizzato: "Abbiamo capito che nella teoria è così che si fa, si risolvono le cose, si accettano e si va avanti, il contrario non funziona tanto bene".

