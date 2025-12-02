Cina scoperto giacimento d' oro di oltre 1.400 tonnellate valore attuale di mercato di circa 190mld $ situato nel Liaoning

Secondo le stime del Ministero delle Risorse Naturali, il sito ospita circa 2,586 milioni di tonnellate di minerale con un tenore medio di 0,56 grammi d’oro per tonnellata, per un totale stimato di 1.444 tonnellate di metallo prezioso Pechino ha reso noto di aver individuato nel nord-est del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cina, scoperto giacimento d'oro di oltre 1.400 tonnellate, valore attuale di mercato di circa 190mld $, situato nel Liaoning

