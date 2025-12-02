Cimiteri durante le festività natalizie | giorni di chiusura e modifiche agli orari

Agrigentonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Agrigento ha reso noto che, in occasione delle festività natalizie, i cimiteri cittadini resteranno chiusi nelle giornate del 25 dicembre 2025 e dell’1 gennaio 2026. La disposizione, definita dagli uffici competenti e comunicata dal responsabile del servizio, riguarda tutti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

