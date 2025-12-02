Cimiteri durante le festività natalizie | giorni di chiusura e modifiche agli orari

Il Comune di Agrigento ha reso noto che, in occasione delle festività natalizie, i cimiteri cittadini resteranno chiusi nelle giornate del 25 dicembre 2025 e dell’1 gennaio 2026. La disposizione, definita dagli uffici competenti e comunicata dal responsabile del servizio, riguarda tutti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Capaci, aperture straordinarie del Cimitero Comunale per le festività natalizie Anche durante le prossime festività natalizie, il Comune di Capaci non dimentica l’importanza del legame con chi non c’è più. Con l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 27 novembre 202 - facebook.com Vai su Facebook

Tristezza di Natale, perché stiamo male durante le feste e come possiamo combattere questo malessere - Abbassamento dell’umore, irritabilità, affaticamento, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Si legge su repubblica.it