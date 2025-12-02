Ciliegi di via XX Settembre sopralluogo dell’assessore Comazzi | Comune chiuso al dialogo coinvolgeremo la Soprintendenza

Sopralluogo in via XX Settembre a Como per l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Marco Comazzi, accompagnato dal consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, per verificare di persona la situazione dei ciliegi che l’amministrazione comunale guidata da Alessandro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

ComoZero. . LA BATTAGLIA PER I CILIEGI E IL SUPER ESPERTO Como, l’agronomo di fama internazionale: “Nessun ostacolo a piantare nuovi ciliegi in via XX Settembre” “Non esistono condizioni tecniche tali da impedire la messa a dimora di nuovi ciliegi i - facebook.com Vai su Facebook

? Battaglia per i ciliegi di via XX Settembre, il comitato: il sindaco Rapinese ridicolizza il contributo dei cittadini dlvr.it/TPScnK #Ciliegi #Como #Protesta #SindacoRapinese #ComitatoCittadini Vai su X

Ciliegi di via XX Settembre, sopralluogo dell’assessore Comazzi: “Comune chiuso al dialogo, coinvolgeremo la Soprintendenza” - Il rappresentante di Regione Lombardia a Como con Gaddi: stupore per il progetto Rapinese di sostituire gli alberi con peri cinesi ... quicomo.it scrive

Ciliegi di via XX Settembre, sopralluogo dell’assessore Comazzi: “Nessun motivo per procedere al taglio totale” - A Como verifica tecnica con Ersaf dopo il dibattito sulla linea del sindaco, il rappresentante regionale invita al confronto con i cittadini ... Lo riporta ciaocomo.it

Ciliegi di via XX Settembre, la Regione tende la mano al Comune: “Evitare un abbattimento indiscriminato” - Comazzi e Gaddi chiedono a Rapinese di fermarsi e aprire un tavolo tecnico: “I ciliegi sono un monumento naturale, no a una strage degli innocenti” ... Come scrive quicomo.it

Como, scoppia la rivolta dei ciliegi: addio ai filari anche in via XX Settembre. Avviata la petizione online - Mentre la città chiede nuovi filari, con l’ormai noto addio dei ciliegi davanti al Tempio Voltiano, il sindaco Rapinese resta fermo sulle ... Segnala espansionetv.it

Ciliegi di via XX Settembre, il paesaggista contro il Comune di Como: “Abbatterli è sbagliato, quelli sani vanno salvati” - Angelo Vavassori, l’agronomo esperto interpellato dal Comitato dei cittadini che si oppone al taglio, sconfessa l’Amministrazione Rapinese: "Non esiste nessun ostacolo tecnico alla ripiantumazione" ... Si legge su ilgiorno.it

VIDEO Como, l’agronomo di fama internazionale: “Nessun ostacolo a piantare nuovi ciliegi in via XX Settembre” - La specie è compatibile con il contesto urbano e la sua presenza nella via è storicamente con ... Da comozero.it