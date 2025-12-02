Cieli grigi e nuvolosi sulla Bergamasca Temperature in lieve aumento
Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica. Una profonda area di bassa pressione situata vicino alle isole Britanniche trasporta umide correnti atlantiche verso l’Europa centro-occidentale, portando cieli grigi e nuvolosi anche sulla nostra regione ancora per alcuni giorni. Le temperature saranno in lieve e ulteriore aumento, con clima non particolarmente freddo per il periodo. Martedì 2 dicembre 2025. Tempo previsto: cielo molto nuvoloso ovunque salvo qualche breve schiarita sulle Alpi settentrionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
