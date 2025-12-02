Esistono confini che la maggior parte delle persone non attraverserebbe mai, linee rosse tracciate dal buonsenso e dall’istinto di sopravvivenza. Amber Luke, ventisettenne australiana, quei confini li ha cancellati anni fa. E quando il suo primo tatuaggio oculare l’ha lasciata completamente cieca per tre settimane, intrappolata in un’oscurità dolorosa e terrorizzante, molti avrebbero pensato che avesse imparato la lezione. Invece, sette anni dopo, è tornata sotto l’ago. Di nuovo. Volontariamente. La storia di Amber è quella di una trasformazione radicale che ha del mitologico. Fino ai sedici anni era una ragazza bionda come tante, con un’esistenza ordinaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cieca per 3 settimane dopo il tatuaggio nei bulbi oculari: perché Amber Luke lo ha rifatto