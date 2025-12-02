Ciclocross | assegnati a Volterra i dieci titoli regionali Uisp 2025

Volterra (Pisa), 2 dicembre 2025 - A Volterra si è svolto il Campionato Toscano UISP di ciclocross, inserito nell’ambito del circuito Florence Supercross. L’evento, organizzato con impegno e professionalità dalla Volterra Bike sotto l’egida dell’Uisp Firenze, si è svolto in una mattinata autunnale su di un tracciato che ha offerto ottimi riscontri dal punto di vista tecnico e che costituisce una bella tradizione visto il successo che la manifestazione ebbe anche nel 2024. Dal punto di vista della partecipazione ottanta i concorrenti che si sono contesi i dieci titoli in palio lungo il percorso che si snodava tra filari di viti, passaggi nell’uliveto e sezioni tecniche che hanno esaltato i concorrenti offrendo spettacolo e divertimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

