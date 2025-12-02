Ciclismo torna il Giro d?Italia a Napoli | l?area flegrea si tinge di rosa e celebra l?America?s Cup
Cinque anni di fila non capitano per caso. E Il Giro d?Italia tornerà ancora una volta a Napoli il 14 maggio 2026, per la quinta volta consecutiva. Un record assoluto nella storia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Giro d’Italia 2026: il grande ciclismo torna in provincia di Latina - facebook.com Vai su Facebook
Giro d’Italia 2026: il grande ciclismo torna in provincia di Latina - La settima tappa della 109ª edizione, presentata oggi all’Auditorium Parco della ... Scrive latinapress.it
Toscana ancora protagonista al Giro d’Italia 2026: la crono sulla costa, festa del ciclismo - Firenze, 1 dicembre 2025 – Sono due le date che gli appassionati toscani di ciclismo dovranno segnarsi per il Giro d’Itali ... Segnala lanazione.it
Giro d'Italia 2026, tappe e percorso: si parte dalla Bulgaria e si arriva a Roma - Anche il Giro d'Italia 2026 parte dall'estero, per la 16^ volta nella storia. Da sport.sky.it
Giro d’Italia 2026, in tutto 21 tappe dalla Bulgaria a Roma ma una sola crono - Presentata oggi nella Capitale la corsa rosa che si terrà l’anno prossimo dall’8 al 31 maggio, con Simon Yates a difendere il titolo ... Come scrive msn.com
Giro d'Italia 2026 a tutto Veneto, sei tappe tra gara maschile e femminile. Zaia: «L'ho voluto come mia eredità» - «Ho voluto fortemente, come una sorta di mia eredità, che il Giro vivesse anche nel 2026 una presenza importante in Veneto». Riporta ilgazzettino.it
Giro d’Italia 2026, doppia sfida globale: percorsi presentati a Roma tra Italia, Bulgaria e Balcani - Presentati a Roma i percorsi del Giro d’Italia 2026: partenze estere in Bulgaria, sette arrivi in salita, Passo Giau Cima Coppi ... Si legge su sportface.it