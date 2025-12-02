Ciclismo | Chioccioli e Noferini premiati a Le Velo a Scarperia

Scarperia,2 dicembre 2025 - Racconti di sport e di vita, ad arricchire l’albo d’oro del premio nato nel 1997, con esperienze raccontate attraverso storie, successi, momenti difficili e progetti per il futuro. Tutto questo alla Fattoria il Palagio di Scarperia dove Riccardo Nencini e Leonardo Manzani (il padrone di casa) hanno organizzato il 28° Premio Internazionale “Le Velo”. Numerosi gli ospiti ad iniziare dai vari rappresentanti dei Comuni del territorio del Mugello. La bella cerimonia si è aperta nel segno della solidarietà con il premio nel ricordo della collega Paola Leoni, consegnato alla Fondazione di partecipazione ProgettiAmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Chioccioli e Noferini premiati a Le Velo a Scarperia

