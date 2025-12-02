Cicciolata e mercatini di Natale animano il weekend di Cusercoli

Domenica 7 dicembre a Cusercoli torna protagonista la tradizione con la 16esima edizione della “Cicciolata”, la festa del maiale. Per tutta la giornata il centro storico sarà invaso dai mercatini agroalimentari, sin dalle 7 di mattina, e dai mercatini di Natale. Ci sarà poi l'intrattenimento per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Atmosfere natalizie a Teolo! L’8 dicembre vi aspettiamo in Piazza Tito Livio per i tradizionali Mercatini di Natale Una giornata ricca di emozioni: bancarelle di artigianato, giochi per grandi e piccini, cioccolata calda, vin brulè e l’inaugurazione della - facebook.com Vai su Facebook

Ad Arezzo la festa del Natale non si ferma. Folla di ombrelli ai mercatini, “basta una cioccolata per scaldarsi” Vai su X

Grande attesa per la Cicciolata e l’accensione dell’albero - Saranno una quarantina i gruppi di norcini (i ‘paioli’) in gara per aggiudicarsi il trofeo ‘cicciolo d’oro’ che sarà assegnato dopo l’esame lungo e minuzioso da parte di una qualificata giuria che ... Segnala msn.com

Natale a Parma e Piacenza: mercatini, musica e Babbo Natale - Mentre a Piacenza, le festività iniziano il 22 novembre con il tradizionale mercatino in piazza Cavalli, aperto tutti i giorni fino alla vigilia di Natale. ilrestodelcarlino.it scrive

Mercatini di Natale, dove si trovano i più belli in Italia: 12 città da visitare, date e aperture - Scopriamo quali sono i dodici mercatini di Natale più suggestivi d’Italia e che vale la pena visitare durante le festività ... Scrive msn.com

Boom di mercatini e villaggi di Natale: dove trovarli in Bergamasca - Stand e casette di legno in cui trovare tante idee regalo si moltiplicano in diverse località: ecco dove trovarli. Scrive bergamonews.it

La magia dei mercatini di Natale 2025 con i voli low cost Ryanair in promozione - I mercatini di Natale 2025 ci aspettano nelle città più incantevoli d’Europa: un’esperienza tra luci scintillanti, profumi di cannella e vin brulé, artigianato locale, melodie che riscaldano l’anima e ... Da siviaggia.it

Mercatini di Natale, questi sono i più belli al mondo: visitarli è davvero magico - Per vivere un'esperienza unica non puoi non scoprire questi mercatini di Natale, sono i più belli al mondo: tra luci, profumi e decorazioni, visitarli sarà davvero un momento magico. Da diregiovani.it