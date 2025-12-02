Ci sono due armati di pistola | parte l' inseguimento in via Giotto denunciati due ventenni

Scorrazzavano in via Leonardo Da Vinci a bordo di una Mercedes mostrando agli altri automobilisti, e in alcuni casi puntando ad altezza d’uomo, una pistola. Due ragazzi di 20 anni sono stati denunciati due giorni fa per procurato allarme, possesso ingiustificato di armi e resistenza a pubblico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

