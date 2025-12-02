Ci saranno anche loro Non solo ministri ad Atreju anche tantissimi super vip italiani | chi sono

L’edizione 2025 di Atreju, il tradizionale raduno del partito Fratelli d’Italia, si preannuncia come l’edizione “ più lunga di sempre ” e la più ricca di ospiti, estendendosi oltre la sola sfera politica per abbracciare un vasto e variopinto “immaginario pop”. L’evento si svolgerà a Roma, nella suggestiva cornice di Castel Sant’Angelo, con inizio sabato 6 dicembre e chiusura domenica 14 dicembre. Il titolo scelto per l’iniziativa è “ Sei diventata forte – L’Italia a testa alta ”. Questa maratona oratoria di nove giorni è stata descritta da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, come un evento “ di parte, ma non di partito “, trasformando l’area in un vero e proprio villaggio di Natale formato famiglia, completo di mercatini, attività di volontariato e una grande pista di pattinaggio su ghiaccio accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ci saranno anche loro”. Non solo ministri, ad Atreju anche tantissimi super vip italiani: chi sono

