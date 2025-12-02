Churchkhela | il dolce tradizionale georgiano che ha nutrito i guerrieri per secoli

Nelle strade di Tbilisi, nei mercati di Kakheti, appesi come lunghe candele colorate, i churchkhela oscillano al vento raccontando ottomila anni di tradizione vinicola. Questi dolci tradizionali georgiani a forma di candela sono realizzati con ingredienti semplici: mosto d’uva, noci e farina. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un manufatto che ha sfamato eserciti, celebrato festività e incarnato l’identità di un’intera nazione. L’eredità dei guerrieri di David il Costruttore. La storia del churchkhela risale a David IV di Georgia, conosciuto come David il Costruttore. Quando i guerrieri georgiani partivano per lunghe campagne militari, portavano con sé questi bastoncini di energia concentrata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

