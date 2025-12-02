Christian De Sica Ficarra e Picone e un road-movie musicale | i titoli 2026 di Medusa Film

In attesa del fenomeno Zalone, ecco l'offerta cinematografica presentata a Sorrento. Si punta sulla commedia (e sui grandi ritorni). Se il 2025 si chiude con Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello - documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo - e con il ritorno di Checco Zalone in Buen Camino, Medusa Film presenta alle Giornate di Cinema di Sorrento il suo listino 2026 puntando su un mix che conferma la volontà di continuare a puntare sulla commedia italiana. Tra i titoli più curiosi spicca Agata Christian - Delitto sulle nevi, diretto da Eros Puglielli, che riunisce Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, insieme a Tony Effe, Chiara Francini e Ilaria Spada. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Christian De Sica, Ficarra e Picone e un road-movie musicale: i titoli 2026 di Medusa Film

