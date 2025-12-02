Chopstick Face | quando le bacchette non servono solo per mangiare

Le bacchette cinesi – sì quelle per mangiare – sono il nuovo attrezzo amato dal popolo di TikTok per fare ginnastica facciale. Ebbene sì, dopo che ci siamo lasciate conquistare da gua-sha, rulli di giada, manipoli di varia forma e ice globes, arriva la GenZ che in un secondo spaccia via tutte le nostre certezze. Ed eccoci qui a fare la Chopsticks Face. Sì, è proprio così che TikTok ha ribattezzato questi esercizi per il viso (anche se, spoiler, si può usare anche un cucchiaio). Posto che sia la tradizione asiatica come chi insegna face yoga e altre pratiche di allenamento dei muscoli del viso sostiene che le nostre mani siano lo strumento migliore, è anche vero che non sempre ci fidiamo della nostra manualità e, in alcuni casi, le unghie lunghe non permettono di eseguire bene alcuni movimenti. 🔗 Leggi su Amica.it

