Chivu Inter fissato l’obiettivo per il finale del 2025 | e il calendario viene incontro ai nerazzurri!

Inter News 24 Impegni chiave all’orizzonte. L’Inter, dopo aver smaltito la delusione per il passo falso nella stracittadina, è tornata prepotentemente in carreggiata grazie al successo strappato sul non facile campo del Pisa. La vittoria dell’Arena Garibaldi ha ridato ossigeno alla classifica e morale all’ambiente, ma ora per la squadra guidata da Cristian Chivu inizia una fase cruciale della stagione. Secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dichiarato della dirigenza di Viale della Liberazione è quello di accumulare il maggior numero di punti possibili da qui fino al prossimo 11 gennaio, data cerchiata in rosso sul calendario che segnerà il match di ritorno a San Siro contro i campioni d’Italia in carica del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, fissato l’obiettivo per il finale del 2025: e il calendario viene incontro ai nerazzurri!

