Chiuso un centro scommesse ad Aprilia | nel locale pregiudicati e attività di spaccio
Centro scommesse chiuso ad Aprilia. Il provvedimento di sospensione temporanea della licenza, con chiusura per 10 giorni, è stato disposto dalla questura di Latina, avrà validità dalla mezzanotte di domani e arriva in seguito a una serie di controlli che sono stati effettuati dalla polizia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
