Chiuso il cantiere della M4 | soppressa la linea 94 ma torna a viaggiare la 96 97 nata oltre un secolo fa

Milanotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fine dei lavori per la metro M4 tra Lorenteggio, San Babila, De Amicis e San Vittore porta con sé un cambio di guardia sui mezzi di superficie di Atm. Mentre la linea di bus 94 viene soppressa, tornano a circolare la 9697, la linea di filobus che era stata istituita oltre 100 anni fa e che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

chiuso cantiere m4 soppressaChiuso il cantiere della M4: soppressa la linea 94, ma torna a viaggiare la 96/97 (nata oltre un secolo fa) - La fine dei lavori per la metro M4 tra Lorenteggio, San Babila, De Amicis e San Vittore porta con sé un cambio di guardia sui mezzi di superficie di Atm. Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Cantiere M4 Soppressa