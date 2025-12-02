Chiuso il cantiere della M4 | soppressa la linea 94 ma torna a viaggiare la 96 97 nata oltre un secolo fa
La fine dei lavori per la metro M4 tra Lorenteggio, San Babila, De Amicis e San Vittore porta con sé un cambio di guardia sui mezzi di superficie di Atm. Mentre la linea di bus 94 viene soppressa, tornano a circolare la 9697, la linea di filobus che era stata istituita oltre 100 anni fa e che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chiuso l’iter burocratico, questa sera in Consiglio il sindaco Sclavi ha annunciato l’avvio del cantiere - facebook.com Vai su Facebook
Dolomiti, Rifugio Tosa Pedrotti: chiuso il cantiere, riapertura per l'estate 2026 lavocedelnordest.eu/rifugio-tosa-p… Il punto sui lavori eseguiti con la SAT Vai su X
Chiuso il cantiere della M4: soppressa la linea 94, ma torna a viaggiare la 96/97 (nata oltre un secolo fa) - La fine dei lavori per la metro M4 tra Lorenteggio, San Babila, De Amicis e San Vittore porta con sé un cambio di guardia sui mezzi di superficie di Atm. Si legge su milanotoday.it