Chiude la stazione di Porta Genova a Milano | l’ultimo viaggio sarà a bordo di un treno storico
Milano – Si chiude un pezzo di storia milanese, con un addio a un luogo simbolo della città. Sabato 13 dicembre la stazione di Milano Porta Genova, dopo 155 anni di servizio, chiuderà all’esercizio ferroviario. Per celebrare l’ultimo saluto allo storico impianto, Fondazione FS, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e con il supporto dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia, organizza un treno storico che percorrerà per l’ultima volta il binario della stazione. Un simbolo. Inaugurata nel 1870, la stazione di Milano Porta Genova è una delle più antiche infrastrutture ferroviarie urbane ancora attive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
