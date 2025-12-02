Chieti e Blockhaus nel Giro 2026 Formichetti | Facciamone un giorno di festa

«Il Blockhaus e Chieti saranno protagonisti del Giro d’Italia 2026». A dirlo è Maurizio Formichetti, responsabile Rcs per l’Abruzzo, che commenta ufficialmente il ritorno della Corsa Rosa nella nostra regione. Le sue dichiarazioni, raccolte dopo la presentazione a Roma del percorso 2026. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giro d'Italia 2026, due tappe in Abruzzo: arrivo al Blockhaus e partenza da Chieti. Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/sport/72759/giro-ditalia-2026-due-tappe-in-abruzzo-arrivo-al-blockhaus-e-partenza-da-chieti - facebook.com Vai su Facebook

Chieti e Blockhaus nel Giro 2026, Formichetti: "Facciamone un giorno di festa" - Maurizio Formichetti, responsabile Rcs per l’Abruzzo commenta il ritorno della Corsa Rosa nella nostra regione ... Segnala chietitoday.it

Giro 2026, Abruzzo protagonista: tappone al Blockhaus e partenza da Chieti - L’Abruzzo sarà grande protagonista al Giro d’Italia 2026 con due giornate consecutive che metteranno al centro le sue salite e le sue città. Riporta abruzzonews24.com

Giro d’Italia 2026: in Abruzzo la tappa più lunga - È ufficiale: anche nel 2026 l’Abruzzo accoglierà il Giro d'Italia. Secondo rete8.it

Giro d'Italia 2026. L'Abruzzo ancora protagonista: ecco come - Se la notizia della partenza di tappa da Chieti è ormai ufficiale, le indiscrezioni relative al percorso completo, la c ... Si legge su abruzzolive.tv

Giro d’Italia 2026, svelate le tappe: percorso e programma della gara - Svelata l'edizione 2026 del Giro d'Italia, 109esima della storia. msn.com scrive

Giro d’Italia 2026: tappe, percorso e programma della prossima edizione della Corsa Rosa · Ciclismo - Scopri tutte le tappe dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, in programma tra venerdì 8 e domenica ... Si legge su olympics.com