Chiesta l'archiviazione sul caso di villa Alberoni comprata e rivenduta dai familiari di La Russa e Santanchè

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione sull’affare della villa di Alberoni, comprata e rivenduta in meno di un'ora. Secondo il pm, non si tratterebbe di riciclaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

