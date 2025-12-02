Chiesta l'archiviazione sul caso di villa Alberoni comprata e rivenduta dai familiari di La Russa e Santanchè
La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione sull’affare della villa di Alberoni, comprata e rivenduta in meno di un'ora. Secondo il pm, non si tratterebbe di riciclaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
