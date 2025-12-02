Chiesetta imbrattata ora puliranno Scritte romantiche sul muro Pena educativa per i giovanissimi
Saranno gli stessi autori dell’imbrattamento, a ripristinare il muro della chiesetta del Chiesuolo di Sant’Angelo Lodigiano, ricoperto di scritte romantiche da due ragazzini. È questa la pena educativa stabilita dalla Parrocchia e condivisa da polizia locale e Comune, per i due studenti delle medie che, a metà della scorsa settimana, avevano deturpato l’antico edificio religioso. La sistemazione dovrà essere eseguita entro questa settimana, affiancati dai genitori. La misura arriva dopo l’identificazione dei responsabili, individuati in meno di 24 ore grazie al lavoro della Polizia Locale. "Il merito va agli agenti della Polizia Locale e alla rapida analisi delle immagini delle telecamere installate sopra il Chiesuolo: una del Comune e una della Parrocchia, immediatamente messe a disposizione dagli uffici religiosi", commenta il sindaco Cristiano Devecchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
