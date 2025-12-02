Chiellini avvisa la Juve | Ora basta! Serve assolutamente questa cosa per rimetterci in pista

Juve, Chiellini avvisa la squadra: «Serve serietà e personalità». Le parole del dirigente bianconero prima del match La Juve si prepara a una serata importante in Coppa Italia, e a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Udinese è Giorgio Chiellini a prendere la parola ai microfoni di Sport Mediaset. Il dirigente bianconero, simbolo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiellini avvisa la Juve: «Ora basta! Serve assolutamente questa cosa per rimetterci in pista»

Altre letture consigliate

In seguito al bollettino pervenuto da parte della protezione civile regionale. Si avvisa la cittadinanza che per giorno 27 novembre 2025 è previsto un avviso di allerta meteo per condizioni climatiche avverse (livello di ALLERTA GIALLO), Su tutto il territorio com - facebook.com Vai su Facebook

Szczesny ripercorre la Juventus: «Quella volta che Chiellini mi urlò contro. Buffon mi disse questa cosa, ancora oggi mi vengono i brividi…» - Szczesny, ex portiere della Juventus ed ora al Barcellona, ha parlato così dei suoi ricordi in bianconero. Segnala juventusnews24.com

Chiellini: "La Juve in Champions? Nei miei sogni è giusto pensare in grande" - Borussia Dortmund, sfida che segna l'esordio della squadra di Igor Tudor in questa edizione della Champions League, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di ... Secondo corrieredellosport.it

Chiellini il saggio alla conquista della Juve anche da dirigente: sempre più potere senza bruciarsi - In un calcio del “tutto e subito”, che mastica e sputa protagonisti e comparse in men che non si dica, che brucia carriere più velocemente di quanto riesca a bruciare soldi, ogni tanto esiste ... tuttosport.com scrive

Capello: "Nella Juve non giustifico niente. Chiellini sia più influente, lo volevo a Roma" - L'ex allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport per commentare le partite della serata di Champions League, ha rilasciato qualche. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Chiellini, da Tudor a Spalletti e oltre: “Nuovo arrivo alla Juve nelle prossime settimane” - Giornate frenetiche in casa Juve: dal ko contro la Lazio all'esonero di Tudor e dunque la corsa per trovare in Spalletti l'allenatore giusto per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà. Lo riporta tuttosport.com

Juventus, Chiellini: "Serviva cambiare. Spalletti? Non c'è ancora niente di firmato" - Prima della partita contro l’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Dazn del momento dei bianconeri e del cambio in panchina: "Igor Tudor va ringraziato ... Come scrive sport.sky.it