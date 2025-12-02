Chiellini a Sport Mediaset | Quella di stasera una partita che va affrontata con serietà Fiducia sul rinnovo di Yildiz su Vlahovic e mercato dico questo

Chiellini a Sport Mediaset: «Quella di stasera una partita che va affrontata con serietà». Ecco le dichiarazioni del dirigente della Juventus. Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Le parole del dirigente bianconero. SERATA – « Le scelte di Spalletti dimostrano questo, è una partita che va affrontata in maniera seria e con personalità. Giochiamo contro una formazione seria e noi vogliamo dare continuità alle ultime vittorie » RINNOVO YILDIZ – « Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, c’è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini a Sport Mediaset: «Quella di stasera una partita che va affrontata con serietà. Fiducia sul rinnovo di Yildiz, su Vlahovic e mercato dico questo»

News recenti che potrebbero piacerti

Aeroporto bloccato (riaperto solo alle 18), Chiellini e Comolli hanno raggiunto la Norvegia in auto Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a causa del maltempo i due dirigenti della Juventus non hanno viaggiato in aereo e hanno dovuto cambi - facebook.com Vai su Facebook

Bodo-Juve, Comolli e Chiellini in ritardo: bloccati dalla neve. VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague Vai su X

Chiellini sicuro: «Stasera serve vincere. Il futuro di quel giocatore a gennaio verrà valutato, ma…» - Il dirigente bianconero parla di Spalletti, dei giovani e delle ambizioni in campionato La Juventus si prepara alla trasferta ... calcionews24.com scrive

Juventus, Chiellini: “Una vittoria stasera ci darebbe un bello slancio” - Le parole di Giorgio Chiellini prima del fischio di inizio della sfida di Champions League tra Bodø/Glimt e Juventus ... Da gianlucadimarzio.com

Chiellini prima di Bodo Glimt-Juventus: "Si può giocare, il resto sono chiacchiere. Una vittoria sarebbe un bel slancio alla stagione" - Nonostante si sia fatto il viaggio in macchina dalla Svezia, con 300 km in macchina, perché il volo non poteva proseguire in Norvegia ... Come scrive eurosport.it

Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli - Il momento della Juventus non è di quelli semplici e dopo il ko contro il Como sono circolate tantissime voci, tra le altre anche sul futuro di Tudor. Segnala tuttosport.com

Chiellini: 'Serve lucidità e fermezza. È una gara da vincere' - Chiellini lascia intendere che quella contro i rossoblù è una partita in cui la Juventus non può ... Riporta calciomercato.com

Chiellini non dimentica le emozioni azzurre: "La vittoria all'Europeo un ricordo indelebile" - Chiellini ha ripercorso tutta la carriera, partendo dagli anni nelle giovanili al Livorno: "La passione per il calcio è sbocciata fin da quando ero un bambino. corrieredellosport.it scrive