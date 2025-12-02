Chiedere a ChatGPT non è sempre la soluzione migliore | il confronto con i motori di ricerca in uno studio

Secondo un nuovo studio utilizzare i chatbot come ChatGPT può portare a una conoscenza meno approfondita rispetto alla modalità più tradizionale tramite motore di ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiedere a ChatGPT non è sempre la soluzione migliore: il confronto con i motori di ricerca in uno studio - Da quando l'intelligenza artificiale (IA) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono entrati nella nostra quotidianità sono cambiate molte cose. Scrive fanpage.it

ChatGPT sbarca su WhatsApp: come funziona e cosa chiedere - Il chatbot di OpenAI è disponibile anche in Italia sull’app di messaggistica tramite il numero 1- Come scrive lettera43.it

Come ottenere risposte utili da ChatGPT chiedendo l'opposto - Ma c'è un trucco tanto semplice, quanto geniale, per ottenere risposte davvero utili. punto-informatico.it scrive

ChatGpt compie 3 anni. E ci sta mandando (letteralmente) fuori di testa - Il chatbot di OpenAi è il prodotto con il più veloce tasso d'adozione di sempre: viene usato da almeno 800 milioni di persone ogni settimana. Si legge su msn.com

Tracce maturità 2025, l'analisi del testo di Pier Paolo Pasolini: ecco la soluzione di ChatGpt - Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di ChatGpt di immedesimarsi in uno studente alle prese con la prima prova dell'esame di maturità e svolgere la prima prova di italiano. Si legge su corriereadriatico.it