Chi sono i tedofori olimpici e come vengono scelti

La fiamma olimpica sta arrivando in Italia, portata da tedofori scelti per le loro storie capaci di ispirare. Un viaggio simbolico che prepara il cammino verso i Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chi sono i tedofori olimpici e come vengono scelti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Sarà un grande evento di sport, solidarietà e inclusione…” Viterbo - Comune - L’assessore Emanuele Aronne alla presentazione del passaggio della fiamma olimpica del prossimo 7 dicembre - I tre tedofori sono Nicolò Marconi, Omar Sabatini e Stefano Zucc - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, accesa fiamma olimpica a Olimpia. Ecco chi sono i primi tedofori, il video Vai su X

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è accesa: ecco chi sono i primi tedofori - A Olimpia si accende il sacro fuoco che viaggerà per l'Italia fino al 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei giochi olimpici invernali. Si legge su vanityfair.it

La fiamma olimpica da Olimpia a Milano (e Cortina) - 001 tedofori se la passeranno lungo 12mila chilometri, tra Grecia e Italia ... Si legge su ilpost.it

Olimpiadi, ecco la torcia: il 4 e 5 gennaio la fiaccola passerà nelle Marche, da Ascoli fino a Gradara lo show dei 150 tedofori - ANCONA Le Marche si apprestano ad ospitare la fiamma olimpica, simbolo dei Giochi di Milano–Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Da corriereadriatico.it

Milano Cortina 2026, chi sono i tedofori che porteranno la fiamma olimpica - Il 26 novembre, da Olimpia, partiranno i tedofori per il grande viaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026. lettera43.it scrive

«Le Olimpiadi sono il mondo senza guerre e discriminazioni» - Niente pioggia e sole splendente a mezzo giorno nella valle di Olimpia, ma siccome ormai era tutto pronto per la cerimonia al coperto, il ... ilmessaggero.it scrive

Milano-Cortina: accesa la fiamma olimpica. Gaidatzis, Belmondo e Zoeggeler i primi tedofori - La staffetta arriverà a Roma il 4 dicembre e si concluderà a Milano il 6 febbraio con lòa cerimonia di apertura allo stadio di San Siro ... Riporta panorama.it