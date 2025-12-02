Chi era Susanna Zuffoli la mamma morta nell’incidente di Molinella

Una vita spezzata in una mattina di dicembre, sulla strada che percorreva ogni giorno per andare al lavoro. Susanna Zuffoli, 58 anni, è rimasta vittima di un grave incidente mentre era diretta al Centro per l’Impiego di Minerbio, dove lavorava come funzionaria. La sua auto è stata travolta da un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

era susanna zuffoli mammaChi è Susanna, la mamma morta schiacciata da un Tir. “Una fatalità tremenda” - Incidente a Molinella, la tragedia di Susanna Zuffoli: aveva 58 anni, abitava a Campotto d’Argenta da una decina d’anni, ma era nata a Medicina. Si legge su ilrestodelcarlino.it

