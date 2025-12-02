Chi è Susanna la mamma morta schiacciata da un Tir Una fatalità tremenda

Bologna, 2 dicembre 2025 – Susanna Zuffoli ha perso la vita a soli 58 anni in una tragica mattina di dicembre. Stamattina, infatti, la donna, partendo dalla sua casa a Campotto di Argenta, in provincia di Ferrara, stava andando al suo lavoro nel centro per l’impiego che c’è a Minerbio, in provincia di Bologna. Un tragitto che probabilmente compiva tutte le mattine e che stamattina le è stato fatale dopo che la sua auto è stata schiacciata da un Tir che si è ribaltato sulla carreggiata. Nata a Medicina, ma viveva nel Ferrarese da 10 anni. Susanna era nata a Medicina, nel comprensorio imolese, ma da una decina d’anni viveva con la famiglia a Campotto, piccola frazione di Argenta, nella Bassa Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

