Chi è Susanna la mamma morta schiacciata da un Tir Una fatalità tremenda
Bologna, 2 dicembre 2025 – Susanna Zuffoli ha perso la vita a soli 58 anni in una tragica mattina di dicembre. Stamattina, infatti, la donna, partendo dalla sua casa a Campotto di Argenta, in provincia di Ferrara, stava andando al suo lavoro nel centro per l’impiego che c’è a Minerbio, in provincia di Bologna. Un tragitto che probabilmente compiva tutte le mattine e che stamattina le è stato fatale dopo che la sua auto è stata schiacciata da un Tir che si è ribaltato sulla carreggiata. Nata a Medicina, ma viveva nel Ferrarese da 10 anni. Susanna era nata a Medicina, nel comprensorio imolese, ma da una decina d’anni viveva con la famiglia a Campotto, piccola frazione di Argenta, nella Bassa Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Nicola Pietrangeli, gli amori: la moglie Susanna (mamma dei suoi 3 figli) e l'amore da favola con Licia Colò: «È stato il mio più grande rimpianto» - facebook.com Vai su Facebook
#nicola pietrangeli, gli amori: la moglie Susanna (madre dei suoi 3 figli) e l'amore con Licia Colò: «Pensavo sarebbe stata la mia storia definitiva» Vai su X
Chi è Susanna, la mamma morta schiacciata da un Tir. “Una fatalità tremenda” - Incidente a Molinella, la tragedia di Susanna Zuffoli: aveva 58 anni, abitava a Campotto d’Argenta da una decina d’anni, ma era nata a Medicina. Secondo ilrestodelcarlino.it