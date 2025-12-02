Chi è Stefano Sannino coinvolto nello scandalo sui fondi Ue per la formazione

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Sannino, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta frode nei fondi Ue per la formazione, è stato fino a poco tempo fa segretario generale del Seas, il Servizio europeo per l’azione esterna. Il diplomatico di Portici, che tra poco compirà 66 anni, è stato nominato nel febbraio 2025 direttore generale ad interim nel Direttorato Generale per il Medio Oriente, Nord Africa e Golfo presso la Commissione europea. È un ambasciatore di grado della Farnesina. In passato è stato anche ex consigliere di Romano Prodi a Bruxelles e di Enrico Letta a Roma. Nel luglio 2013, si legge su vari organi di stampa, fu nominato dall’allora premier Letta rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi 232 stefano sannino coinvolto nello scandalo sui fondi ue per la formazione

© Ilgiornale.it - Chi è Stefano Sannino, coinvolto nello scandalo sui fondi Ue per la formazione

Contenuti che potrebbero interessarti

232 stefano sannino coinvoltoChi &#232; Stefano Sannino, coinvolto nello scandalo sui fondi Ue per la formazione - Ex segretario generale del Seas, è stato anche ex consigliere di Prodi a Bruxelles e di Letta a Roma. Si legge su ilgiornale.it

232 stefano sannino coinvoltoMedia, fermato in indagine su Seae anche Stefano Sannino - C'&#232; anche Stefano Sannino tra i fermati nell'ambito dell'inchiesta belga per presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Eur ... ansa.it scrive

232 stefano sannino coinvoltoChi &#232; Stefano Sannino, l’ex diplomatico che consigliava i leader del centrosinistra - Nato a Portici, in provincia di Napoli, la vigilia di Natale del 1959, Sannino ha studiato scienze politiche all’Università Federico II, per poi entrare nel servizio diplomatico nel 1986 ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Stefano Sannino Coinvolto