Chi è Stefano Sannino coinvolto nello scandalo sui fondi Ue per la formazione
Stefano Sannino, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta frode nei fondi Ue per la formazione, è stato fino a poco tempo fa segretario generale del Seas, il Servizio europeo per l’azione esterna. Il diplomatico di Portici, che tra poco compirà 66 anni, è stato nominato nel febbraio 2025 direttore generale ad interim nel Direttorato Generale per il Medio Oriente, Nord Africa e Golfo presso la Commissione europea. È un ambasciatore di grado della Farnesina. In passato è stato anche ex consigliere di Romano Prodi a Bruxelles e di Enrico Letta a Roma. Nel luglio 2013, si legge su vari organi di stampa, fu nominato dall’allora premier Letta rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
