Chi è stato eletto stilista dell’anno ai British Fashion Awards 2025

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera a Londra si sono tenuti i British Fashion Awards 2025, gli Oscar della Moda britannici. Chi si è aggiudicato il titolo di stilista dell'anno?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: 232 Stato Eletto Stilista