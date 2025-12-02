Chi è stato eletto stilista dell’anno ai British Fashion Awards 2025
Ieri sera a Londra si sono tenuti i British Fashion Awards 2025, gli Oscar della Moda britannici. Chi si è aggiudicato il titolo di stilista dell'anno?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Napoli pluripremiato al Gran Galà del Calcio AIC I campioni d'Italia si aggiudicano diversi premi, tra cui anche quello come miglior società dell'anno Antonio Conte è stato eletto miglior allenatore del campionato, mentre a Scott McTominay va il prestigioso - facebook.com Vai su Facebook